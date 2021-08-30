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В Одесу доставили більше 100 евакуйованих афганців

Понеділок, 30 серпня 2021, 17:21

29 серпня з Києва в Одесу рятувальники Київської та Одеської областей доставили 133 громадян Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.

Джерело: Міграційна служба у Facebook

Деталі: Повідомляється, що афганців, які потрапили у тяжке становище, було "прийнято та опрацьовано". Допомогли в цьому голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, лікарі, рятувальники, афганська  діаспора, Міграційна служба та перекладачі.

 
Фото: Міграційна служба Одещини

Серед евакуйованих - 48 дорослих та 85 дітей. Найменшій дитині 7 днів, вона народилася в аеропорту Кабула, коли її мати очікувала евакуації. Найстаршій евакуйованій 85 років.

Двом дорослим надали медичну допомогу та госпіталізували, чим врятували життя.

 
Фото: Міграційна служба Одещини

Всім евакуйованим зробили тест на коронавірус, хворих не виявлено.

У Міграційній службі зазначили, що таким чином "не залишили людей з труднощами та проблемами".

З якою метою афганців доставили саме в Одесу і що буде з ними далі, у відомстві не повідомили. "Українська правда" спробувала уточнити це питання, але слухавку в Міграційній службі Одеської області не беруть.

 
Фото: Міграційна служба Одещини

Передісторія: Рано вранці в п’ятницю українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

Українська правда
Теми: АфганістанОдесаМіграційна служба


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