В Одессу доставили более 100 эвакуированных афганцев

29 августа из Киева в Одессу спасатели Киевской и Одесской областей доставили 133 граждан Афганистана, которые изъявили желание выехать из своей страны.

Источник: Миграционная служба в Facebook

Детали: Сообщается, что афганцы, "попавшие в тяжелое положение", были "приняты и обработаны". Помогли в этом глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, врачи, спасатели, афганская диаспора, Миграционная служба и переводчики.

Фото: Миграционная служба Одесской области

Среди эвакуированных - 48 взрослых и 85 детей. Самому маленькому ребенку 7 дней, он родился в аэропорту Кабула, когда ее мать ожидала эвакуации. Старшей эвакуированной 85 лет.

Двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали, чем спасли жизнь.

Фото: Миграционная служба Одесской области

Всем эвакуированным сделали тест на коронавирус, больных не выявлено.

В Миграционной службе отметили, что таким образом "не оставили людей с трудностями и проблемами".

С какой целью афганцев доставили именно в Одессу и что будет с ними дальше, в ведомстве не сообщили. "Украинская правда" попыталась уточнить этот вопрос, но трубку в Миграционной службе Одесской области не берут.

Фото: Миграционная служба Одесской области

Предыстория: Рано утром в пятницу украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.