Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям в Криму

У деяких містах окупованого українського півострова Крим катастрофічна ситуація з прибиранням вулиць і вивезенням сміття.

Джерело: російський "Інтерфакс", ватажок окупованого Криму Сергій Аксьонов

Пряма мова: "На даний момент ситуація з прибиранням - катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань".

Деталі: Аксьонов звільнив керівника підприємства "Кримекоресурси", яке займається вивезенням твердих комунальних відходів, і призначив нового.

За його словами, найчастіше в містах баки займають і проїзну частину.

Він також упевнений, що для обладнання нових майданчиків, не потрібно багато коштів.

Повідомляється, що Аксьонов виїжджав у Бахчисарай, Білогірськ і Євпаторію, щоб оцінити ситуацію і з'ясувалося, що частина контейнерних майданчиків переповнена, частина - розташовується в незручних місцях, на вулицях багато будівельного сміття і навали сухих гілок.