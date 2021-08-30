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Окупанти заявили про катастрофічну ситуацію зі сміттям в Криму

Понеділок, 30 серпня 2021, 17:23
фото: krymr.com Сміття у Сімферополі, 2018 р.

У деяких містах окупованого українського півострова Крим катастрофічна ситуація з прибиранням вулиць і вивезенням сміття.

Джерело: російський "Інтерфакс", ватажок окупованого Криму Сергій Аксьонов

Пряма мова: "На даний момент ситуація з прибиранням - катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань".

Деталі: Аксьонов звільнив керівника підприємства "Кримекоресурси", яке займається вивезенням твердих комунальних відходів, і призначив нового.

За його словами, найчастіше в містах баки займають і проїзну частину.

Він також упевнений, що для обладнання нових майданчиків, не потрібно багато коштів.

Повідомляється, що Аксьонов виїжджав у Бахчисарай, Білогірськ і Євпаторію, щоб оцінити ситуацію і з'ясувалося, що частина контейнерних майданчиків переповнена, частина - розташовується в незручних місцях, на вулицях багато будівельного сміття і навали сухих гілок.

Теми: Кримокупаціяекологія


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