Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму

Понедельник, 30 августа 2021, 17:23
Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму
фото: krymr.com Мусор в Симферополе, 2018 г.

В некоторых городах оккупированного украинского полуострова Крым катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора.

Источник: российский "Интерфакс", главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов

Прямая речь: "К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов".

Детали: Аксенов уволил руководителя предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, и назначил нового.

По его словам, зачастую в городах баки занимают и проезжую часть.

Он также уверен, что для оборудования новых площадок, не требуется больших средств.

Сообщается, что Аксенов выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию и выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупацияэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: