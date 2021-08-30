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Оккупанты заявили о катастрофической ситуации с мусором в Крыму

Понедельник, 30 августа 2021, 17:23
фото: krymr.com Мусор в Симферополе, 2018 г.

В некоторых городах оккупированного украинского полуострова Крым катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора.

Источник: российский "Интерфакс", главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов

Прямая речь: "К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов".

Детали: Аксенов уволил руководителя предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, и назначил нового.

По его словам, зачастую в городах баки занимают и проезжую часть.

Он также уверен, что для оборудования новых площадок, не требуется больших средств.

Сообщается, что Аксенов выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию и выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.

Темы: Крымоккупацияэкология
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