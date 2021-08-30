У дитячому таборі під час виступу на сцені померла дівчина

У дитячому таборі "Буревісник", що на Арабатській стрілці на узбережжі Азовського моря, під час виступу на сцені знепритомніла і померла 15-річна дівчина.

Джерело: компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг", якій належить табір

Деталі: Це сталося 29 серпня близько 21:00. У той вечір дівчинка виступала на сцені разом із іншими дітьми.

Згідно з повідомленням, медики табору надали дівчинці першу медичну допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали "швидку" з Генічеська. Зрештою, лікарі табору вирішили не чекати на карету і повезли дитину до лікарні самотужки, на машині закладу.

Проте, на жаль, реанімаційні заходи лікарів табору та лікарні не допомогли. В реанімаційному відділенні Генічеської лікарні констатували біологічну смерть дівчинки.

За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією".

У компанії кажуть, що, згідно з медичною довідкою дівчини, проблем зі здоров’ям вона не мала: жодних діагнозів та рекомендацій лікаря щодо обмеження фізичної активності.

За словами педагогів, які приводяться у повідомленні, дівчина була "активною та ініціативною, лідеркою, капітаном загону, завжди брала участь в усіх таборових заходах та часто сама вигадувала цікаві розваги для дітей".

За фактом смерті дитини в таборі проводиться спеціальне розслідування.