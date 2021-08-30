Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В детском лагере во время выступления на сцене умерла девочка

Понедельник, 30 августа 2021, 18:36
Центральный вход в лагерь "Буревестник" (Фото: wikimapia.org)

В детском лагере "Буревестник", что на Арабатской стрелке на берегу Азовского моря, во время выступления на сцене потеряла сознание и умерла 15-летняя девочка.

Источник: компания "АрселорМиттал Кривой Рог", которой принадлежит лагерь

Детали: Это произошло 29 августа около 21:00. В тот вечер девочка выступала на сцене вместе с другими детьми.

Согласно сообщению, медики лагеря оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали "скорую" из Геническа. В конце концов, врачи лагеря решили не ждать карету и повезли ребенка в больницу самостоятельно, на машине заведения.

Однако, к сожалению, реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли. В реанимационном отделении Генической больницы констатировали биологическую смерть девочки.

Согласно предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

В компании говорят, что, согласно медицинской справке девочки, проблем со здоровьем у нее не было: никаких диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности.

По словам педагогов, которые приводятся в сообщении, девушка была "активной и инициативной, лидером, капитаном отряда, всегда участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей".

По факту смерти ребенка в лагере проводится специальное расследование.

Украинская правда
Темы: детиАзовское моречрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: Трухин, Афганистан

Зеленский прибыл в Вашингтон

США завершили вывод войск из Афганистана

Российские оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили

Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали

Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле

Все новости...
дети
Нужны предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в госзакупки – уполномоченная Кабмина
Минкульт передумал покупать за госсредства книгу о сексистском воспитании детей
Зеленская предлагает ввести в школах уроки цифровой гигиены
Последние новости
08:38
В Украине сделали уже 9 миллионов прививок против коронавируса
08:32
ЕС угрожает блокировать платежи Чехии из-за конфликта интересов у премьера
08:17
1 356 больных COVID в Украине за сутки, 51 человек умер
08:00
Главные новости понедельника и ночи: Трухин, Афганистан
07:58
За сутки на Донбассе погиб военный, еще двое получили ранения
07:33
В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса
06:30
Регионы в Японии приостановили вакцинацию после обнаружения испорченной партии Moderna
05:33
В пятерку лидеров по распространению COVID-19 попали Филиппины
05:00
Ураган "Ида" обесточил дома миллиона американцев
04:00
США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане
Все новости...