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В детском лагере во время выступления на сцене умерла девочка

Понедельник, 30 августа 2021, 18:36
В детском лагере во время выступления на сцене умерла девочка
Центральный вход в лагерь "Буревестник" (Фото: wikimapia.org)

В детском лагере "Буревестник", что на Арабатской стрелке на берегу Азовского моря, во время выступления на сцене потеряла сознание и умерла 15-летняя девочка.

Источник: компания "АрселорМиттал Кривой Рог", которой принадлежит лагерь

Детали: Это произошло 29 августа около 21:00. В тот вечер девочка выступала на сцене вместе с другими детьми.

Согласно сообщению, медики лагеря оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали "скорую" из Геническа. В конце концов, врачи лагеря решили не ждать карету и повезли ребенка в больницу самостоятельно, на машине заведения.

Однако, к сожалению, реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли. В реанимационном отделении Генической больницы констатировали биологическую смерть девочки.

Согласно предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.

В компании говорят, что, согласно медицинской справке девочки, проблем со здоровьем у нее не было: никаких диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности.

По словам педагогов, которые приводятся в сообщении, девушка была "активной и инициативной, лидером, капитаном отряда, всегда участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей".

По факту смерти ребенка в лагере проводится специальное расследование.

Украинская правда

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Темы: детиАзовское моречрезвычайное происшествие
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