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Албанія посилила коронавірусні обмеження через збільшення заражень

Понеділок, 30 серпня 2021, 19:48

Албанські органи охорони здоров’я встановили жорсткі обмежувальні заходи та попередили про можливу обов’язкову вакцинацію для деяких категорій населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр охорони здоров'я Огерта Манастірлю сказала, що незабаром країна почне перехід до нового етапу кампанії вакцинації, зробивши обов'язковими вакцини для деяких категорій людей.

Албанія відзначила значне зростання щоденних випадків цього місяця до більш ніж 900 з приблизно 100 нових випадків менше місяця тому.

Дію нічної комендантської години продовжили на годину  - тепер вона триватиме з 23.00 до 6.00. У закритих приміщеннях маски для обличчя обов’язкові. Але обидва правила щодо комендантської години та масок існували протягом літнього сезону, але влада не встановила жорсткого контролю за цим.

Тепер же штрафи за порушення становитимуть 3000-5000 леків (28-48 доларів) для фізичних осіб та 100 000-700 000 леків (954-6 682 долари) для підприємств.

Теми: Албанія


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