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Албания усилила коронавирусные ограничения из-за роста заражений

Понедельник, 30 августа 2021, 19:48

Албанские органы здравоохранения установили жесткие ограничительные меры и предупредили о возможной обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлю сказала, что вскоре страна начнет переход к новому этапу кампании вакцинации, сделав обязательными вакцины для некоторых категорий людей.

Албания отметила значительный рост ежедневных случаев в этом месяце до более чем 900 с примерно 100 новых случаев меньше месяца назад.

Действие ночного комендантского часа продлили на час - теперь он будет длиться с 23.00 до 6.00. В закрытых помещениях маски для лица обязательны. Но оба правила комендантского часа и масок существовали в течение летнего сезона, но власть не установила жесткого контроля за этим.

Теперь же штрафы за нарушение составят 3000-5000 леков (28-48 долларов) для физических лиц и 100 000-700 000 леков (954-6 682 доллара) для предприятий.

Темы: Албания
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