Зеленский повезет Байдену список заключенных Кремля – Денисова

Президент Владимир Зеленский поедет в США со списком политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.

Источник: уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, и пленных, заложников и политзаключенных. Знаю, что президент отвезет их в Америку. Знаю, что все эти вопросы там будут поднимать и обсуждать".

Детали: По словам Денисовой, президент представит эти списки главе Белого дома Джо Байдену.

Напомним: