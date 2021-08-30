Зеленский повезет Байдену список заключенных Кремля – Денисова
Понедельник, 30 августа 2021, 20:52
Президент Владимир Зеленский поедет в США со списком политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.
Источник: уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, и пленных, заложников и политзаключенных. Знаю, что президент отвезет их в Америку. Знаю, что все эти вопросы там будут поднимать и обсуждать".
Детали: По словам Денисовой, президент представит эти списки главе Белого дома Джо Байдену.
Напомним:
- Белый дом повторно отложил запланированные переговоры президентов Украины и США. Встреча Зеленского и президента США Джо Байдена запланирована 1 сентября.