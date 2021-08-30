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ЄС засудив репресії режиму Лукашенка проти журналістів і ЗМІ

Понеділок, 30 серпня 2021, 21:11

В Європейському союзі виступили із засудженням переслідування журналістів у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника ЄС.

Зокрема, 27 серпня режим Александра Лукашенка наказав закрити Білоруську асоціацію журналістів, найбільшу незалежну журналістську організацію в країні.

"Це закриття є частиною систематичного та постійного придушення всіх незалежних голосів у країні. Серед 649 білорусів, визнаних політичними в’язнями, двадцять сім працівників засобів масової інформації. У травні найбільша незалежна медіа - платформа tut.by була заглушена, були порушені кримінальні справи проти її керівництва та журналістів. У липні тривали невпинні репресії проти неурядових організацій та правозахисників, включаючи рейди в приватні будинки, і багато громадян були заарештовані, висунувши серйозні звинувачення" - йдеться у заяві.

Наголошується, що ЄС рішуче засуджує ці репресії і закликає владу Білорусі припинити їх, дотримуватись своїх міжнародних зобов’язань та зобов’язань в рамках ООН та ОБСЄ та поважати права людини та основні свободи власного населення.

"ЄС продовжує підтримувати народ Білорусі та продовжуватиме підтримувати його громадянське суспільство, включаючи незалежні та вільні ЗМІ" - йдеться у заяві.

Теми: ЄСБілорусьсвобода слова


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