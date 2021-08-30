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ЕС осудил репрессии режима Лукашенко против журналистов и СМИ

Понедельник, 30 августа 2021, 21:11

В Европейском союзе выступили с осуждением преследования журналистов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя ЕС.

В частности, 27 августа режим Александра Лукашенко приказал закрыть Белорусскую ассоциацию журналистов, наибольшую независимую журналистскую организацию в стране.

"Это закрытие является частью систематического и постоянного подавления всех независимых голосов в стране. Среди 649 белорусов, признанных политическими заключенными, двадцать семь работников средств массовой информации. В мае самое независимое медиа - платформа tut.by была заглушена, были возбуждены уголовные дела против ее руководства и журналистов. В июле продолжались беспрестанные репрессии против неправительственных организаций и правозащитников, включая рейды в частные дома, и многие граждане были арестованы с выдвижением серьезных обвинений", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС решительно осуждает эти репрессии и призывает власти Беларуси прекратить их, соблюдать свои международные обязательства и обязательств в рамках ООН и ОБСЕ и уважать права человека и основные свободы собственного населения.

"ЕС продолжает поддерживать народ Беларуси и будет продолжать поддерживать его гражданское общество, включая независимые и свободные СМИ", - говорится в заявлении.

Темы: ЕСБеларусьсвобода слова
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