МОЗ обіцяє не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян

У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють не запроваджувати примусову вакцинацію від коронавірусу для освітян, незважаючи на незначний відсоток вакцинованих працівників сфери освіти.

Джерело: речник МОЗ Роман Борщ в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Насамперед, вакцинація в Україні проти COVID-19 є добровільною і безоплатною. Наразі не передбачено ніякої примусової вакцинації. Є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти чи не може.

Наразі в Міністерстві не розглядається будь-який примусовий елемент щеплення будь-якої групи населення".

Деталі: Борщ додав, що наразі зроблено майже 890 тисяч щеплень працівникам сфери освіти.

Окрім того, він нагадав про постанову МОЗ, яка дозволяє закладам освіти краще та безпечно організувати навчання.

Довідково: Наразі щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у "зеленій" зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у мінімум 80% працівників.