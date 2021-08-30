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МОЗ обіцяє не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян

Понеділок, 30 серпня 2021, 23:48
Фото: ЦГЗ

У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють не запроваджувати примусову вакцинацію від коронавірусу для освітян, незважаючи на незначний відсоток вакцинованих працівників сфери освіти. 

Джерело: речник МОЗ Роман Борщ в ефірі "Україна 24" 

Пряма мова: "Насамперед, вакцинація в Україні проти COVID-19 є добровільною і безоплатною. Наразі не передбачено ніякої примусової вакцинації. Є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти чи не може. 

Наразі в Міністерстві не розглядається будь-який примусовий елемент щеплення будь-якої групи населення". 

Деталі: Борщ додав, що наразі зроблено майже 890 тисяч щеплень працівникам сфери освіти. 

Окрім того, він нагадав про постанову МОЗ, яка дозволяє закладам освіти краще та безпечно організувати навчання. 

Довідково: Наразі щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у "зеленій" зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у мінімум 80% працівників.

Українська правда
Теми: МОЗвакцинаціякоронавірусосвіта


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