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Минздрав обещает не вводить обязательную вакцинацию для педагогов

Понедельник, 30 августа 2021, 23:48
Фото: ЦОЗ

В Министерстве здравоохранения обещают не вводить принудительную вакцинацию от коронавируса для педагогов, несмотря на незначительный процент вакцинированных работников сферы образования.

Источник: пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Прежде всего, вакцинация в Украине против COVID-19 является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть постановление Кабмина, где четко регламентирует, в каких случаях может работать заведение или не может.

Сейчас в Министерстве не рассматривается любой принудительный элемент прививки любой группы населения".

Детали: Борщ добавил, что сейчас было сделано почти 890 тысяч прививок работников сферы образования.

Кроме того, он напомнил о постановлении Минздрава, которое помогает учебным заведениям лучше и безопасно организовать обучение.

Справка: Сейчас прививки от коронавируса получили почти 30% педагогов. В то же время, если регион не будет находиться в "зеленой" зоне, то учебные заведения смогут работать при наличии прививки в минимум 80% работников.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинациякоронавирусобразование
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