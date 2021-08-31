У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років

З січня по липень Генпрокуратура у Росії зафіксувала максимальну кількість випадків корупції за останні 8 років - 24,5 тисячі.

Джерело: збірка "Про стан злочинності в Росії за січень-липень 2021 року", "Новая газета"

Деталі: Порівняно з минулим роком кількість корупційних злочинів зросла на 16,5%. Близько половини припадає на хабарництво – кількість таких злочинів зріс більш ніж на чверть. Розмір хабарів в третині випадків не перевищує 10 тисяч рублів.

"Новая газета" зазначає, що у квітні Генпрокуратура опублікувала статистику, відповідно до якої найбільше злочинів, пов'язаних з корупцією, зробили силовики – на них припадає 17,4% всіх корупційних злочинів серед чиновників. На другому місці - чиновники в системі Міноборони РФ.