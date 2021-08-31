Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років

Вівторок, 31 серпня 2021, 00:59

З січня по липень Генпрокуратура у Росії зафіксувала максимальну кількість випадків корупції за останні 8 років - 24,5 тисячі.

Джерело: збірка "Про стан злочинності в Росії за січень-липень 2021 року", "Новая газета"

Деталі: Порівняно з минулим роком кількість корупційних злочинів зросла на 16,5%. Близько половини припадає на хабарництво – кількість таких злочинів зріс більш ніж на чверть. Розмір хабарів в третині випадків не перевищує 10 тисяч рублів.

"Новая газета" зазначає, що у квітні Генпрокуратура опублікувала статистику, відповідно до якої найбільше злочинів, пов'язаних з корупцією, зробили силовики – на них припадає 17,4%  всіх корупційних злочинів   серед чиновників. На другому місці - чиновники в системі Міноборони РФ.

Теми: Росіякорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Легендарна українська паралімпійська чемпіонка завершила кар’єру: Іду з ганьбою

мапаВ Україну прийде значне похолодання

Американці перед виходом із Афганістану вивели з ладу частину техніки

В Україні зробили вже 9 мільйонів щеплень проти коронавірусу

Головні новини понеділка і ночі: Трухін, Афганістан

Зеленський прибув до Вашингтона

Усі новини...
Росія
Socar передав поставку продукції "Роснефти" в Україну новому оператору – ЗМІ
Коміку, що пожартував про росіян, заборонили жити в РФ
Угорщина узгодила з РФ 15-річну угоду на закупівлю газу
Останні новини
13:14
Google, Facebook і Microsoft витратили на лобіювання інтересів в ЄС по 5 мільярдів доларів
13:10
Паралімпіада: Україна здобула "золото" та "бронзу" в запливі на 50 метрів
12:50
Сукупний держборг у липні скоротився у гривні, проте зріс у валюті на 0,5%
12:38
МОЗ відтерміновує повну відмову від паперових лікарняних
12:33
Державі повернули кілька земельних ділянок оборонного призначення – міністр
12:32
Разумков очікує, що Трухін сам прокоментує скандальну ДТП, щоб не було домислів
12:31
Українці потрапили під лавину на горі Казбек: троє постраждалих
12:27
інфографікаБільшість українців довірили б відбір суддів експертам, а не владі
12:25
ДПСУ підтвердила заборону на в'їзд для авто на номерах невизнаного Придністров'я
12:23
Apple планує додати в iPhone супутниковий зв'язок на випадок екстрених ситуацій – ЗМІ
Усі новини...