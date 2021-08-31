Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років

Вівторок, 31 серпня 2021, 00:59
У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років

З січня по липень Генпрокуратура у Росії зафіксувала максимальну кількість випадків корупції за останні 8 років - 24,5 тисячі.

Джерело: збірка "Про стан злочинності в Росії за січень-липень 2021 року", "Новая газета"

Деталі: Порівняно з минулим роком кількість корупційних злочинів зросла на 16,5%. Близько половини припадає на хабарництво – кількість таких злочинів зріс більш ніж на чверть. Розмір хабарів в третині випадків не перевищує 10 тисяч рублів.

"Новая газета" зазначає, що у квітні Генпрокуратура опублікувала статистику, відповідно до якої найбільше злочинів, пов'язаних з корупцією, зробили силовики – на них припадає 17,4%  всіх корупційних злочинів   серед чиновників. На другому місці - чиновники в системі Міноборони РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Росія
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: