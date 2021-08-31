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В России — больше всего случаев коррупции за последние 8 лет

Вторник, 31 августа 2021, 00:59

С января по июль Генпрокуратура в России зафиксировала максимальное количество случаев коррупции за последние 8 лет - 24,5 тысячи.

Источник: сборник "О состоянии преступности в России за январь-июль 2021", "Новая газета"

Детали: По сравнению с прошлым годом количество коррупционных преступлений выросло на 16,5%. Около половины приходится на взяточничество - количество таких преступлений возросло более чем на четверть. Размер взяток в трети случаев не превышает 10 тысяч рублей.

"Новая газета" отмечает, что в апреле Генпрокуратура опубликовала статистику, согласно которой больше всего преступлений, связанных с коррупцией, сделали силовики - на них приходится 17,4% всех коррупционных преступлений среди чиновников. На втором месте - чиновники в системе Минобороны РФ.

Темы: Росcиякоррупция
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