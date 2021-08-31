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1 356 больных COVID в Украине за сутки, 51 человек умер

Вторник, 31 августа 2021, 08:17
Укринформ

30 августа в Украине зафиксировали 1 356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 51 летальный случай, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 470 человек, выздоровели 1 257 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г.. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Среди новых больных 75 детей и 31 медработник.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 21 236 человек, методом ИФА – 7 031 человек, экспресс-тестами – 17 747 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 286 296 человек, из них выздоровели 2 207 940 человек, умерли 53 789 человек.

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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