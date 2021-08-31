Незаконно засудженого українця проти волі щепили російською вакциною - омбудсман

Незаконно засудженому країною-агресором РФ українцю Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Працівники виправної колонії "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення.

Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.

Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН".

Деталі: Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Лимешку необхідної меддопомоги.

Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського омбудсман просить терміново здійснити виїзд до "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" та відвідати українського в’язня.

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