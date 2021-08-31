Незаконно засудженого українця проти волі щепили російською вакциною - омбудсман
Незаконно засудженому країною-агресором РФ українцю Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ.
Джерело: омбудсман Людмила Денісова у Telegram
Пряма мова: "Працівники виправної колонії "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення.
Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.
Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН".
Деталі: Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Лимешку необхідної меддопомоги.
Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського омбудсман просить терміново здійснити виїзд до "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" та відвідати українського в’язня.
Передісторія:
- 12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали "агентом СБУ" і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.
- Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання й допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території Криму.
- У Міноборони України повідомили, що затриманий на анексованому півострові й оголошений ФСБ Росії "агентом СБУ" громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. У СБУ назвали "черговою провокацією" повідомлення ФСБ Росії про затримання українського "агента".
- Підконтрольний Кремлю Судакський міський суд визнав Геннадія Лимешка винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за звинуваченням у "незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових речовин".