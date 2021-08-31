Незаконно осужденному украинцу против воли вкололи российскую вакцину - омбудсмен
Незаконно осужденному страной-агрессором РФ украинцу Геннадию Лимешко сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, не признанной ВОЗ.
Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram
Прямая речь: "Работники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку.
После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль.
Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН" .
Детали: Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Лимешко необходимой медпомощи.
Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского омбудсмен просит срочно осуществить выезд к "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" и посетить украинского узника.
Предыстория:
- 12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчину, которого они назвали "агентом" СБУ и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.
- Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса человека. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории Крыма.
- В Минобороны Украины сообщили, что задержанный на аннексированном полуострове и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".
- Подконтрольный Кремлю Судакский городской суд признал Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы по обвинению в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ".