Незаконно осужденному украинцу против воли вкололи российскую вакцину - омбудсмен

Незаконно осужденному страной-агрессором РФ украинцу Геннадию Лимешко сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, не признанной ВОЗ.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Работники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку.

После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль.

Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН" .

Детали: Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Лимешко необходимой медпомощи.

Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского омбудсмен просит срочно осуществить выезд к "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" и посетить украинского узника.

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