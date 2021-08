Україна не припиняє евакуацію з Афганістану після виходу США і розгляне інші шляхи виїзду - МЗС

Україна і після фінального виходу військових США з Афганістану й переходу аеропорту Кабула під контроль талібів шукатиме способи вивезти з країни громадян України та їхніх близьких, які звертаються з таким проханням.

Про це у коментарі ЄвроПравді повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула", - розповів він.

Він зазначив, що в останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані отримали нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість та місцеперебування.

"Дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії", - зазначив Ніколенко.

"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - додав він.

Ніколенко нагадав, що попередніми евакуаційними рейсами до України вже вивезли 650 людей, і це один з найвищих показників серед держав, громадяни і партнери яких потребували евакуації.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна останніми рейсами 28 серпня евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Також стало відомо, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.

Таліби зайшли в аеропорт Кабула щойно останній літак США полетів із нього

#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift. Washington ends its 20-year war in #Afghanistan. pic.twitter.com/4c4OBc8bBb