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Украина не прекращает эвакуацию из Афганистана после ухода США - МИД

Вторник, 31 августа 2021, 09:54
фото: ГПСУ

Украина и после финального выхода военных США из Афганистана и перехода аэропорта Кабула под контроль талибов будет искать способы вывезти из страны граждан Украины и их близких, которые обращаются с такой просьбой.

Об этом в комментарии ЕвроПравде сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула", - рассказал он.

Он отметил, что в последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане получили новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество и местонахождение.

"Дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов. Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях", - отметил Николенко.

"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и для тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", - добавил о н.

Николенко напомнил, что предыдущими эвакуационными рейсами в Украину уже вывезли 650 человек, и это один из самых высоких показателей среди государств, граждане и партнеры которых нуждались в эвакуации.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина последними рейсами 28 августа эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.

Также стало известно, что благодаря украинским военным удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады - после неудачных попыток Канады и США.

30 августа Соединенные Штаты Америки завершили вывод своего воинского контингента из Афганистана, последние самолеты покинули страну в понедельник вечером.

Талибы зашли в аэропорт Кабула как только последний самолет США улетел из него.

Темы: АфганистанМИДТалибан
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