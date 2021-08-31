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В Україну прийде значне похолодання

Вівторок, 31 серпня 2021, 11:28
В Україну прийде значне похолодання
фото: УП

З 2 вересня температура повітря в Україні стрімко опуститься до осінніх +15+24 градусів тепла, на всій території країни прогнозують дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 2-го вересня відчутно похолодає.

Подекуди температура повітря вночі опуститься до 9 градусів тепла. Водночас на сході на півдні країни вдень переважатимуть комфортні +19+24 градуси тепла.

Крім того, на всій території країни прогнозують опади, місцями грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, Вночі в західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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