В Украину придет значительное похолодание
Вторник, 31 августа 2021, 11:28
Со 2 сентября температура воздуха в Украине стремительно опустится до осенних +15+24 градусов тепла, на всей территории страны прогнозируют дожди.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: 2 сентября ощутимо похолодает.
Кое-где температура воздуха ночью опустится до 9 градусов тепла. В то же время, на востоке на юге страны днем будут преобладать комфортные +19+24 градуса тепла.
Кроме того, на всей территории страны прогнозируют осадки, местами грозы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.
Украинская правда