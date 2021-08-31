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В Украину придет значительное похолодание

Вторник, 31 августа 2021, 11:28
фото: УП

Со 2 сентября температура воздуха в Украине стремительно опустится до осенних +15+24 градусов тепла, на всей территории страны прогнозируют дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 2 сентября ощутимо похолодает.

Кое-где температура воздуха ночью опустится до 9 градусов тепла. В то же время, на востоке на юге страны днем ​​будут преобладать комфортные +19+24 градуса тепла.

Кроме того, на всей территории страны прогнозируют осадки, местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем ​​в Украине местами порывы 15-20 м/с.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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