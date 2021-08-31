Легендарна українська паралімпійська чемпіонка завершила кар’єру: Іду з ганьбою

Легендарна українська паралімпійська чемпіонка з паверліфтингу Лідія Соловйова оголосила про завершення кар'єри після того, як не змогла здобути медаль на Паралімпіаді у Токіо.

Джерело: Суспільне

Пряма мова Соловйової: "Усім велике дякую, усім, хто в мене вірив, особливо особистому тренеру. Останній підхід нас не вдався, і пішла від нас медаль. Вибачте мене всі, кого я не виправдала, підвела. Я хочу усім сказати, що це був мій останній старт. Усім величезне дякую, я йду зі спорту. Звісно, хотілося з хорошою точкою піти, але будемо йти як є. Усі вибачте, що не виправдала довіру. Четверте місце – найгірше, це дерев’яна медаль. Я йду з ганьбою".

Деталі: 42-річна Соловйова, яка представляє Дніпро і змагається у вазі до 50 кг, в останній спробі не змогла підняти вагу 108 кг і програла "бронзі" один кілограм.

Президент національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич після оголошення Соловйової про завершення кар'єри, заявив, що вона "символ українського паверліфтингу" і "легендарна спортсменка, яка дала усвідомлення, що ми можемо боротися у такому важкому виді спорту: у прямому та переносному значенні".

Він також додав, що "дуже-дуже важкі золоті медалі у нас в Токіо, і срібні, і бронзові", і "була маса суб’єктивних і об’єктивних чинників, які не дозволили показати результат".

Для довідки: Соловйова розпочала кар'єру в 1999 році у Дніпрі.

Вона 5-разова медалістка Паралімпійських ігор, 3-разова чемпіонка. Соловйова здобула "золото" у Афінах-2004 (до 40 кг), Пекіні-2008 (до 40 кг), Ріо-2016 (до 50 кг), "срібло" – у Сіднеї-2000 (до 40 кг), "бронзу" – у Лондоні-2012 (до 44 кг).

У 2019 році здобула "бронзу" чемпіонату світу з результатом 111 кг (вага до 50 кг).