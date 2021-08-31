Легендарная украинская паралимпийская чемпионка завершила карьеру: Иду с позором

Легендарная украинская паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Лидия Соловьева объявила о завершении карьеры после того, как не смогла завоевать медаль на Паралимпиаде в Токио.

Источник: Общественное

Прямая речь Соловьевой: "Всем большое спасибо, всем, кто в меня верил, особенно личному тренеру. Последний подход нас не удался, и ушла от нас медаль. Простите меня все, кого я не оправдала, подвела. Я хочу всем сказать, что это был мой последний старт. Всем огромное спасибо, я иду из спорта. Конечно, хотелось с хорошей точкой уйти, но будем идти как есть. Все простите, что не оправдала доверие. Четвертое место – худшее, это деревянная медаль. Я иду с позором".

Детали: 42-летняя Соловьева, которая представляет Днепр и соревнуется в весе до 50 кг, в последней попытке не смогла поднять вес 108 кг и проиграла "бронзе" один килограмм.

Президент национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич после объявления Соловьевой о завершении карьеры, заявил, что она "символ украинского пауэрлифтинга" и "легендарная спортсменка, которая дала понять, что мы можем бороться в таком тяжелом виде спорта: в прямом и переносном смысле".

Он также добавил, что "очень-очень тяжелые золотые медали у нас в Токио, и серебряные, и бронзовые", и "была масса субъективных и объективных факторов, которые не позволили показать результат".

Для справки: Соловьева начала карьеру в 1999 году в Днепре.

Она 5-кратная медалистка Паралимпийских игр, 3-кратная чемпионка. Соловьева завоевала "золото" в Афинах-2004 (до 40 кг), Пекине-2008 (до 40 кг), Рио-2016 (до 50 кг), "серебро" – в Сиднее-2000 (до 40 кг), "бронзу" – в Лондоне-2012 (до 44 кг).

В 2019 году завоевала "бронзу" чемпионата мира с результатом 111 кг (вес до 50 кг).