У Києві за добу 204 випадки коронавірусу, одна людина померла

За добу 30 серпня у столиці лабораторно підтвердили 204 нових випадки коронавірусу, одна людина померла, водночас подолали хворобу 150 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "204 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 1 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Зокрема, за понеділок захворіли 114 жінок віком від 19 до 89 років, 75 чоловіків віком від 18 до 83 років, 6 дівчаток від 3 до 13 років і 9 хлопчиків від 1 до 14 років.

29 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (47), Подільському (38) та в Шевченківському (28) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 224 224 підтверджених випадки коронавірусу, померли 5 279 хворих, 216 012 мешканців міста подолали COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП