Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве за сутки 204 случая коронавируса, один человек умер

Вторник, 31 августа 2021, 11:54
Фото КГГА

За сутки 30 августа в столице лабораторно подтвердили 204 новых случая коронавируса, один человек умер, вместе с тем преодолели болезнь 150 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 1 летальный случай от вируса".

Детали: В частности, за понедельник заболели 114 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 75 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 6 девочек от 3 до 13 лет и 9 мальчиков от 1 до 14 лет.

29 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (47), Подольском (38) и в Шевченковском (28) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 224 224 подтвержденных случая коронавируса, умерли 5 279 больных, 216 012 жителей города преодолели COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

США обязались выделить Украине 60 млн долларов военной помощи

фотоПодсанкционная жена Козака полностью изменила имя в РФ - "Схемы"

Полиция наконец прокомментировала ДТП Трухина: передали дело ГБР

Трухин уже несколько дней не выходил на связь – Корниенко

Енин уходит из МИД и станет первым заместителем главы МВД

Украина завоевала "золото" и "серебро" после протеста на Паралимпиаде

Все новости...
Киев
Кличко вызвал "на ковер" в Киевсовет министра культуры и главного копа столицы
COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений
В Киеве закрыли вестибюль станции метро из-за угрозы подтопления
Последние новости
22:09
Майора ВСУ, который убил бойца за сообщение в Instagram, осудили на 5 лет
21:35
Новости экономики: "черный список" на рынке электроэнергии, сокращение транзита газа
21:19
Зеленский встретился с руководителем NASA: обсуждали проекты, к которым может присоединиться Украина
20:57
Новости 31 августа: Украина на Паралимпиаде, дело Трухина
20:46
США обязались выделить Украине 60 млн долларов военной помощи
20:41
Личные данные и ковид-тесты 700 тысяч французов из-за ошибки попали в открытый доступ
20:26
Зеленский хочет консультаций с Германией и США по сохранению транзита газа
20:09
В Минцифры придумали, как уменьшить количество российского контента в украинском YouTube
20:01
Болгария выразила протест Северной Македонии из-за оскорбления государственного флага
19:59
Ахметов продал телеком-оператора за 15 миллионов долларов
Все новости...