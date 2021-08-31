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В Киеве за сутки 204 случая коронавируса, один человек умер

Вторник, 31 августа 2021, 11:54
В Киеве за сутки 204 случая коронавируса, один человек умер
Фото КГГА

За сутки 30 августа в столице лабораторно подтвердили 204 новых случая коронавируса, один человек умер, вместе с тем преодолели болезнь 150 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 1 летальный случай от вируса".

Детали: В частности, за понедельник заболели 114 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 75 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 6 девочек от 3 до 13 лет и 9 мальчиков от 1 до 14 лет.

29 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (47), Подольском (38) и в Шевченковском (28) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 224 224 подтвержденных случая коронавируса, умерли 5 279 больных, 216 012 жителей города преодолели COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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