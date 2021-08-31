Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДПСУ підтвердила заборону на в'їзд для авто на номерах невизнаного Придністров'я

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:25

Автомобілям з Придністровського регіону Молдови без узгоджених чи нейтральних номерів забороняється рух в Україну з 1 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Державної прикордонної служби Україна.

"Відповідно до доручення Кабінету міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова", - йдеться у заяві.

Для транспортних засобів з Придністровського регіону Молдови з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в’їзду в Україну та/або транзитного переміщення територією України.

"Про дані зміни по лінії прикордонно-представницького апарату інформація була доведена молдовській стороні", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 29 серпня Одеська митниця спростувала інформацію про те, що Україна вирішила відкласти заборону на в'їзд автомобілів з придністровськими номерами.

Раніше ЗМІ з посиланням на інформацію митниці повідомили, що Україна відклала заборону до 10 січня 2022 року.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а після - на 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, "Молдовська залізниця" з 28 серпня відновила рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.

Теми: Прикордонна службаПридністров'яавтокордонУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США зобов’язалися виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги

У Мінцифри придумали, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube

фотоПідсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я в РФ - "Схеми"

Поліція нарешті прокоментувала ДТП Трухіна: передали справу ДБР 

Трухін уже кілька днів не виходив на зв'язок – Корнієнко

Єнін іде з МЗС і стане першим заступником глави МВС

Усі новини...
Прикордонна служба
Геращенко продовжує працювати в МВС із Монастирським
Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити українських прикордонників
Кабмін посилив заходи прикордонного режиму
Останні новини
23:39
Україна та США підписали угоду щодо оборонного партнерства
22:54
Байден назвав евакуацію із Афганістану "надзвичайним успіхом"
22:09
Майора ЗСУ, який вбив бійця за допис в Instagram, засудили на 5 років
21:35
Новини економіки: "чорний список" на ринку електроенергії, скорочення транзиту газу
21:19
Зеленський зустрівся із керівником NASA: обговорювали проєкти, до яких може долучитись Україна
20:57
Новини 31 серпня: Україна на Паралімпіаді, справа Трухіна
20:46
США зобов’язалися виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги
20:41
Персональні дані і ковід-тести 700 тисяч французів через помилку потрапили у відкритий доступ
20:26
Зеленський хоче консультацій з Німеччиною та США щодо збереження транзиту газу
20:09
У Мінцифри придумали, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube
Усі новини...