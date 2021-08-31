Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДПСУ підтвердила заборону на в'їзд для авто на номерах невизнаного Придністров'я

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:25
ДПСУ підтвердила заборону на в'їзд для авто на номерах невизнаного Придністров'я

Автомобілям з Придністровського регіону Молдови без узгоджених чи нейтральних номерів забороняється рух в Україну з 1 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Державної прикордонної служби Україна.

"Відповідно до доручення Кабінету міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова", - йдеться у заяві.

Для транспортних засобів з Придністровського регіону Молдови з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в’їзду в Україну та/або транзитного переміщення територією України.

"Про дані зміни по лінії прикордонно-представницького апарату інформація була доведена молдовській стороні", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 29 серпня Одеська митниця спростувала інформацію про те, що Україна вирішила відкласти заборону на в'їзд автомобілів з придністровськими номерами.

Раніше ЗМІ з посиланням на інформацію митниці повідомили, що Україна відклала заборону до 10 січня 2022 року.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а після - на 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, "Молдовська залізниця" з 28 серпня відновила рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаПридністров'яавтокордонУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Прикордонна служба
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: