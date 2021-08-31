ГПСУ подтвердила запрет на въезд для авто на номерах непризнанного Приднестровья

Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номеров запрещается движение в Украине с 1 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В соответствии с поручением Кабинета министров Украины и нотой Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в заявлении.

Для транспортных средств из Приднестровского региона Молдовы с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины.

"О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информация была доведена молдавской стороне", - отметили в ГПСУ.

Напомним, 29 августа Одесская таможня опровергла информацию о том, что Украина решила отложить запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию таможни сообщили, что Украина отложила запрет до 10 января 2022 года.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта.

Молдова и Украина планировали запретить выезд за границу автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года.

Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021, а после - на 1 сентября 2021 года.

Напомним, "Молдавская железная дорога" с 28 августа возобновила движение поездов по маршруту Одесса - Кишинев - Одесса.