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Більшість українців довірили б відбір суддів експертам, а не владі

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:27
Фото з відкритих джерел

48% українців вважають, що відбирати суддів мають незалежні громадські експерти, майже 30% респондентів таку роль відводять міжнародним експертам, по 15% опитаних висловлюються за відбір слуг Феміди самими суддями та політиками. 

Джерело: дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва й соціологічної служби Центру Разумкова, проведене на замовлення Фундації DEJURE 3-9 серпня

Деталі: Більшість громадян підтримують відбір суддів експертами, зокрема журналістами-розслідувачами та іншими представники громадянського суспільства, а також міжнародними фахівцями, лише незначна частина – лишили б це представникам влади. 

 

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков вважає, що такий результат вказує на важливість участі громадськості у відборі на посади до судів та органів суддівського врядування. 

"Маємо надію, що незабаром відбудеться старт конкурсу до ВККС та процес оновлення ВРП, і закликаємо усіх журналістів-розслідувачів та громадських активістів, які роками висвітлювали справи недоброчесних суддів, максимально включатися у процес та повідомляти чи нагадувати про зібрані факти як широкій громадськості, так і Конкурсній комісії до ВККС і Етичній раді з очищення ВРП", – зазначив Жернаков.

У топ-п’ять причин недовіри громадян до судів увійшли корупція (78%), залежність суддів від олігархів (51,3%), ухвалення замовних рішень (46,2%), кругова порука в системі правосуддя (43,3%) та залежність від політиків (41,8%).

 

Раніше більше 50% українців висловлювали підтримку ідеї ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва, який очолює суддя Павло Вовк, підозрюваний  у створенні злочинного угруповання та захоплення влади.

Олена Рощенко, УП, виправлено
Теми: судсоціологіяопитування


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