Большинство украинцев доверили бы отбор судей экспертам, а не властям

48% украинцев считают, что отбирать судей должны независимые общественные эксперты, почти 30% респондентов такую ​​роль отводят международным экспертам, по 15% опрошенных высказываются за отбор слуг Фемиды самими судьями и политиками.

Источник: исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенное по заказу Фонда DEJURE 3-9 августа

Детали: Большинство граждан поддерживают отбор судей экспертами, в частности журналистами-расследователями и другими представителями гражданского общества, лишь незначительная часть – оставили бы это представителям власти.

Глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков считает, что такой результат указывает на важность участия общественности в отборе на должности в суды и органов судейского управления.

"Надеемся, что вскоре состоится старт конкурса в ВККС и процесс обновления ВСП, и призываем всех журналистов-расследователей и общественных активистов, которые годами освещали дела нечестных судей, максимально включаться в процесс и сообщать или напоминать о собранных фактах как широкой общественности, так и Конкурсной комиссии в ВККС и этическому совету по очищению ВСП", – отметил Жернаков.

В топ-пять причин недоверия граждан к судам вошли коррупция (78%), зависимость судей от олигархов (51,3%), принятие заказных решений (46,2%), круговая порука в системе правосудия (43,3%) и зависимость от политиков (41,8%).

Ранее более 50% украинцев выражали поддержку идее ликвидировать Окружной административный суд Киева, который возглавляет судья Павел Вовк, подозреваемый в создании преступной группировки и захвате власти.