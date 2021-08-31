Українці потрапили під лавину на горі Казбек: троє постраждалих

Троє українських альпіністів постраждали під час сходження лавини на горі Казбек.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ГУ МНС Північної Осетії, "Радіо Свобода" з посилання на речника МЗС Олега Ніколенка

Дослівно ГУ МНС: "Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Будуть залучати вертоліт Грузії".

Деталі: У пресслужбі пояснили, що МНС Північної Осетії скасував заявку на відправку вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагати альпіністам буде їхня рятувальна служба.

Про те, що група альпіністів потрапила під лавину на горі Казбек, повідомив очевидець, який витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок.

За словами Ніколенка, Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про постраждалих у горах Північної Осетії українців.