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Українці потрапили під лавину на горі Казбек: троє постраждалих

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:31
Фото regnum.ru

Троє українських альпіністів постраждали під час сходження лавини на горі Казбек.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ГУ МНС Північної Осетії, "Радіо Свобода" з посилання на речника МЗС Олега Ніколенка

Дослівно ГУ МНС: "Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Будуть залучати вертоліт Грузії".

Деталі: У пресслужбі пояснили, що МНС Північної Осетії скасував заявку на відправку вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагати альпіністам буде їхня рятувальна служба.

Про те, що група альпіністів потрапила під лавину на горі Казбек, повідомив очевидець, який витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок.

За словами Ніколенка, Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про постраждалих у горах Північної Осетії українців.

Теми: надзвичайна подіяГрузія


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