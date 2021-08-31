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Украинцы попали под лавину на горе Казбек: трое пострадавших

Вторник, 31 августа 2021, 12:31
Фото regnum.ru

Трое украинских альпинистов пострадали в результате схода лавины на горе Казбек.  

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Северной Осетии, "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко

Дословно ГУ МЧС: "Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии".

Детали: В пресс-службе пояснили, что МЧС Северной Осетии отменило заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

О том, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек, сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.

По словам Николенко, Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о пострадавших в горах Северной Осетии украинцах.

Темы: чрезвычайное происшествиеГрузия
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