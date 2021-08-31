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Паралімпіада: Україна здобула два "золота" у плаванні, одне – зі світовим рекордом

Вівторок, 31 серпня 2021, 13:10
Андрій Трусов. Фото: TWITTER ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

Українські паралімпійці Андрій Трусов та Євген Богодайко здобули "золото" та "бронзу" у запливі на 50 метрів на Паралімпіаді у Токіо, ще одне "золото" взяв Максим Крипак на дистанції 100 метрів батерфляєм, встановивши світовий рекорд.

Джерело: Суспільне

Деталі: Трусов подолав дистанцію за 27.43 секунди, Богодайко – за 27.99 секунди. "Срібло" у цьому змаганні взяв паралімпієць з Колубмії Карлос Данієль Серрато Запате (27.84 секунди).

Крипак раніше здобув уже три нагороди в Токіо-2020 ("золото" на дистанції 100 метрів вільним стилем, "срібло" у 50-метрівці вільним стилем та "бронзу" в естафеті 4х100 метрів).

Крипак виграв заплив на 100 м з новим світовим паралімпійським рекордом (57.74 секунди), який належав українцеві Денису Дуброву.

Це 59, 60 та 61 медалі України на Паралімпійських Іграх у Токіо.

Для довідки: Трусов – 21-річний параатлет, який на змаганнях представляє Донеччину і виступає в плаванні. Він виступає в класах S7, SB6, SM7 (спортсмени, що використовують для руху тільки тулуб та руки, це люди, які мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч).

Паралімпіада в Токіо – дебютна для Трусова.

Спортсмен – чемпіон світу на дистанції 50 метрів вільним стилем, також має у своєму активі дві срібні та дві бронзові нагороди світової першості 2019 року. 4-разовий чемпіон Європи.

Богодайко – 27-річний плавець з Полтави, учасник уже трьох Паралімпійських ігор. Він 7-разовий Паралімпійський чемпіон, 13-разовий призер Паралімпіад.

Богодайко виграв третю поспіль Паралімпіаду на дистанції 100 метрів брасом (раніше перемоги на цій дистанції здобув у Лондоні-2012 та Ріо-2016).

Крипак – 26-річний параатлет, що представляє Харків і виступає в параплаванні.

Він 5-разовий переможець Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині та в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Також срібний призер на дистанціях 100 метрів батерфляєм, в індивідуальному комплексному плаванні на 200 метрів та в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

5-разовий чемпіон світу та 10-разовий чемпіон Європи.

Теми: Паралімпіадаспорт


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