Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Паралимпиада: Украина завоевала два "золота" в плавании, одно – с мировым рекордом

Вторник, 31 августа 2021, 13:10
Андрей Трусов. Фото: TWITTER Паралимпийских игр

Украинские паралимпийцы Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали "золото" и "бронзу" в заплыве на 50 метров на Паралимпиаде в Токио, еще одно "золото" взял Максим Крипак на дистанции 100 метров баттерфляем, установив мировой рекорд.

Источник: Общественное

Детали: Трусов преодолел дистанцию ​​за 27.43 секунды, Богодайко – за 27.99 секунды. "Серебро" в этом соревновании взял паралимпиец с Колубмия Карлос Даниель Серрато Запате (27.84 секунды).

Крипак ранее получил уже три награды в Токио-2020 ("золото" на дистанции 100 метров вольным стилем, "серебро" в 50-метровке вольным стилем и "бронзу" в эстафете 4х100 метров).

Крипак выиграл заплыв на 100 м с новым мировым паралимпийским рекордом (57.74 секунды), который принадлежал украинцу Денису Дуброву.

Это 59, 60 и 61 медали Украины на Паралимпийских Играх в Токио.

Для справки: Трусов – 21-летний параатлет, который на соревнованиях представляет Донецкую область и выступает в плавании. Он выступает в классах S7, SB6, SM7 (спортсмены, использующие для движения только туловище и руки, это люди, которые имеют ампутированные конечности или церебральный паралич).

Паралимпиада в Токио – дебютная для Трусова.

Спортсмен – чемпион мира на дистанции 50 метров вольным стилем, также имеет в своем активе две серебряные и две бронзовые награды мирового первенства 2019 года. 4-кратный чемпион Европы.

Богодайко – 27-летний пловец из Полтавы, участник уже трех Паралимпийских игр. Он 7-кратный Паралимпийский чемпион, 13-кратный призер Паралимпиады.

Богодайко выиграл третью подряд Паралимпиаду на дистанции 100 метров брассом (ранее победы на этой дистанции получил в Лондоне-2012 и Рио-2016).

Крипак – 26-летний параатлет, представляющий Харьков и выступающий в параплаванни.

Он 5-кратный победитель Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем, 100 метров на спине и в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Также серебряный призер на дистанциях 100 метров баттерфляем, в индивидуальном комплексном плавании на 200 метров и в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы.

Темы: Паралимпиадаспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

США обязались выделить Украине 60 млн долларов военной помощи

фотоПодсанкционная жена Козака полностью изменила имя в РФ - "Схемы"

Полиция наконец прокомментировала ДТП Трухина: передали дело ГБР

Трухин уже несколько дней не выходил на связь – Корниенко

Енин уходит из МИД и станет первым заместителем главы МВД

Украина завоевала "золото" и "серебро" после протеста на Паралимпиаде

Все новости...
Паралимпиада
Легендарная украинская паралимпийская чемпионка завершила карьеру: Иду с позором
Украина получила еще два "серебра" на Паралимпиаде: всего уже 50 медалей
Украинец выиграл "золото" Паралимпиады и установил мировой рекорд
Последние новости
22:09
Майора ВСУ, который убил бойца за пост в Instagram, осудили на 5 лет
21:35
Новости экономики: "черный список" на рынке электроэнергии, сокращение транзита газа
21:19
Зеленский встретился с руководителем NASA: обсуждали проекты, к которым может присоединиться Украина
20:57
Новости 31 августа: Украина на Паралимпиаде, дело Трухина
20:46
США обязались выделить Украине 60 млн долларов военной помощи
20:41
Личные данные и ковид-тесты 700 тысяч французов из-за ошибки попали в открытый доступ
20:26
Зеленский хочет консультаций с Германией и США по сохранению транзита газа
20:09
В Минцифры придумали, как уменьшить количество российского контента в украинском YouTube
20:01
Болгария выразила протест Северной Македонии из-за оскорбления государственного флага
19:59
Ахметов продал телеком-оператора за 15 миллионов долларов
Все новости...