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Прикордонники отримали новий гаджет для перевірки COVID-19-сертифікатів

Вівторок, 31 серпня 2021, 13:58
SafeBorder. фото ДПСУ

Державна прикордонна служба України активно застосовує електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

Джерело: ДПСУ, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Прикордонники отримали від МВС електронні пристрої з програмним забезпеченням Мінцифри "SafeBorder". Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його приналежності відповідній особі.

 

Наразі ці пристрої протестували та активно використовують у всіх пунктах пропуску на державному кордоні.

Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код. Щоб здійснити перевірку прикордоннику достатньо просканувати QR-код.

Пряма мова Демченка: "Впровадження цих технічних засобів та програмного забезпечення посилює безпеку від підробок та недійсних сертифікатів як в Україні, так і за кордоном, оскільки інформація  по українські сертифікати є в базі, якою можуть користуватися і правоохоронці інших країн. Наголошуємо, що ДПСУ здійснює перевірку виключно на в’їзді в Україну".

Деталі: Прикордонники пояснюють, що на сьогодні до мережі цифрових COVID-сертифікатів під’єднані майже 40 країн, серед яких країни – члени ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також країни, які не є членами ЄС: Україна, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан, Південна Македонія, Туреччина.

Від початку застосування програмного забезпечення прикордонники вже перевірили понад 60 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну. Найбільше громадяни використовують їх при перетині кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та в столичних аеропортах.

Перевірка COVID-сертифікатів виданих у країнах, які не під’єднані до цієї мережі здійснюється візуально та за допомогою технічних засобів прикордонного контролю з вивченням ознак на предмет можливих підробок, пояснюють у ДПСУ.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаCovid-2019


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