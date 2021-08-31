Пограничники получили новый гаджет для проверки COVID-19 сертификатов

Государственная пограничная служба Украины активно применяет электронную проверку COVID-19 сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

Источник: ГПСУ, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничники получили от МВД электронные устройства с программным обеспечением Минцифры "SafeBorder". Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки силу документа и его принадлежности соответствующему лицу.

Эти устройства протестовали и активно используют во всех пунктах пропуска на государственной границе.

Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код. Чтобы осуществить проверку пограничнику достаточно просканировать QR-код.

Прямая речь Демченко: "Внедрение этих технических средств и программного обеспечения усиливает безопасность от подделок и недействительных сертификатов как в Украине, так и за рубежом, поскольку информация об украинских сертификатах есть в базе, которой могут пользоваться и правоохранители других стран. Подчеркиваем, что ГПСУ осуществляет проверку исключительно на въезде в Украину".

Детали: Пограничники объясняют, что на сегодня в сеть цифровых COVID сертификатов подключены почти 40 стран, среди которых страны - члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также страны, которые не являются членами ЕС: Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Южная Македония, Турция.

С начала применения программного обеспечения пограничники уже проверили более 60 тысяч цифровых COVID сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину. Больше всего граждане используют их при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы и в столичных аэропортах.

Проверка COVID сертификатов, выданных в странах, не подключенных к сети осуществляется визуально и с помощью технических средств пограничного контроля с изучением признаков на предмет возможных подделок, объясняют в ГПСУ.