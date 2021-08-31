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Італія відкрилася для вакцинованих туристів з України

Вівторок, 31 серпня 2021, 14:14

Італійський уряд змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких належить Україна, дозволивши в'їзд для вакцинованих мандрівників без карантину.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на карті МЗС.

З 31 серпня українці можуть їхати в Італію без обов’язкового 5-денного карантину за наявності негативного результату ПЛР-тесту або антигенного тесту, а також "зеленого" сертифікату (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

У разі відсутності зазначених вище сертифікатів, громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні: самоізолюватися протягом 5 днів, активуючи місцеві процедури нагляду за здоров’ям, повідомивши про це місцеві органи охорони здоров’я; пройти тест після завершення встановленої самоізоляції.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тестування, але все одно повинні самоізолюватися, за наявності такої необхідності.

Наведені правила в’їзду діють до 25 жовтня.

Нагадаємо, уряд Чехії дозволив в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Читайте також: Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни

Теми: ІталіяCovid-2019


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