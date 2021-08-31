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Италия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Вторник, 31 августа 2021, 14:14

Итальянское правительство изменило правила въезда из стран категории D, к которым относится Украина, разрешив въезд для вакцинированных путешественников бех карантина.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на карте МИД.

С 31 августа украинцы могут ехать в Италию без обязательного 5-дневного карантина при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или антигенного теста, а также "зеленого" сертификата (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средств вакцин: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

В случае отсутствия указанных выше сертификатов, граждане могут въехать в Италию, но они должны: самоизолироваться в течение 5 дней, активируя местные процедуры надзора за здоровьем, уведомив об этом местные органы здравоохранения; пройти тест после завершения установленной самоизоляции.

Дети до 6 лет освобождаются от требования тестирования, но все равно должны самоизолироваться, при наличии такой необходимости.

Приведенные правила въезда действуют до 25 октября.

Напомним, правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

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Темы: ИталияCovid-2019
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