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ЄС досягнув своєї цілі щодо 70% вакцинованих до кінця літа

Вівторок, 31 серпня 2021, 13:59

У країнах Євросоюзу частка повністю щеплених від коронавірусу серед дорослих досягла 70%. 

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

ЄС ставив за мету повністю вакцинувати не менше ніж 70% дорослого населення до кінця літа.  

"70% дорослих у ЄС вже повністю вакциновані. Це понад 250 мільйонів людей. Це величезне досягнення, яке демонструє, чого ми можемо досягти спільною роботою", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що пандемія ще не завершилась, і зараз важливо, щоб ті, хто досі не вакцинувався, зробив це - щоб запобігти новій хвилі і попередити появу нових штамів вірусу.  

"Ми також допоможемо вакцинуватися іншим країнам світу. ЄС вже робить багато - ми експортуємо і даруємо вакцини партнерам, ми є провідним партнером програми COVAX. Але потрібно робити більше, і ми будемо підтримувати партнерів у цих зусиллях. Пандемія скінчиться тільки тоді, коли буде переможена у всіх куточках світу", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вакцинаційна кампанія у ЄС починалася повільно, порівняно з Британією і США, через затримки з поставками вакцин, зокрема, від компанії AstraZeneca, а також сумнівами щодо неї

Однак після різкого збільшення поставок з другого кварталу темпи вакцинації прискорилися. 

На цей час найвищі показники вакцинації - у Західній та Північній Європі, подекуди принаймні першою дозою щеплені понад 90% дорослих. Найбільше відстають Румунія та Болгарія: у Румунії обома дозами щеплені близько 32% дорослих, у Болгарії - близько 20%.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинація
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