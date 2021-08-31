Польща запровадить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Уряд Польщі звернувся до президента Анджею Дуди з проханням запровадити надзвичайний стан в деяких регіонах на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Прем'єр оголосив, що надзвичайний стан буде запроваджено на 30 днів у прикордонній зоні, яка охоплює частину Підляського і Люблінського воєводств.

"Протягом 30 днів ми зможемо краще забезпечити герметичність нашого кордону і запобігти тим агресивним діям, тим провокаціям, які підсилює режим Лукашенка", – сказав прем'єр, додавши, що раніше аналогічні рішення були прийняті в Литві і Латвії.

Глава Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський пояснив, що рішення охопить 115 міст Підляського воєводства та 68 міст Люблінського воєводства.

"Я свідомо наголошую: міста, а не муніципалітети. Мова йде не про комуни, а про вузьку смугу міст, що безпосередньо прилягають до кордону", – сказав він.

Нагадаємо, в середині минулого тижня з’явились перші повідомлення про мігрантів, що застрягли на кордоні з білоруського боку і влаштували там табір. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські – не дозволяють повернутись.

23 серпня президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.