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Польша введет чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Вторник, 31 августа 2021, 14:15
Польша введет чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Фото с Twitter ЕП

Правительство Польши обратилось к президенту Анджею Дуде с просьбой ввести чрезвычайное положение в некоторых регионах на границе с Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Премьер объявил, что чрезвычайное положение будет введено на 30 дней в приграничной зоне, охватывающей часть Подляшского и Люблинского воеводств.

"В течение 30 дней мы сможем лучше обеспечить герметичность нашей границы и предотвратить те агрессивные действия, те провокации, которые усиливает режим Лукашенко", – сказал премьер, добавив, что ранее аналогичные решения были приняты в Литве и Латвии.

Глава Министерства внутренних дел и Мариуш Каминский пояснил, что решение охватит 115 городов Подляшского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства.

"Я сознательно подчеркиваю: города, а не муниципалитеты. Речь идет не о коммунах, а об узкой полосе городов, непосредственно примыкающих к границе", – сказал он.

Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны и устроивших там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские – не позволяют вернуться.

23 августа президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

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Темы: ПольшаБеларусьмиграция
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