Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Естонії обрав нового президента

Вівторок, 31 серпня 2021, 14:48
Парламент Естонії обрав нового президента
Алар Каріс. фото з Вікіпедії

Парламент Естонії з другої спроби обрав Алара Каріса на посаду президента Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За кандидатуру Алара Каріса віддали 72 голосів за 68 необхідних. Вісім бюлетенів були незаповнені, жоден не визнали недійсним.

Нагадаємо, Каріс від початку був єдиним кандидатом на посаду президента, висунутим коаліційними партіями - Партією реформ та Центристською партією. 

У першому раунді голосування (з трьох можливих), що відбувся 30 серпня, йому не вистачило п’ять голосів до 2/3 від загальної кількості. Коаліційні політсили разом мають лише 59 голосів. 

63-річний Алар Каріс за освітою біолог (молекулярна генетика), раніше був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а з жовтня 2017 року очолює Національний музей Естонії. Каріс ніколи не входив до жодної політичної партії, що вважається його перевагою.

Читайте також про те, чому Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом, проте не була переобрана: Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

"Українська правда" у Threads

Теми: Естонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Естонія
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: