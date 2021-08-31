Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Эстонии избрал нового президента

Вторник, 31 августа 2021, 14:48
Парламент Эстонии избрал нового президента
Алар Карис. фото из Википедии

Парламент Эстонии со второй попытки избрал Алара Кариса на пост президента Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За кандидатуру Алара Кариса отдали 72 голосов при 68 необходимых. Восемь бюллетеней были не заполнены, ни один не признали недействительным.

Напомним, Карис изначально был единственным кандидатом на пост президента, выдвинутым коалиционными партиями - Партией реформ и Центристской партией.

В первом раунде голосования (из трех возможных), который состоялся 30 августа, ему не хватило пять голосов до двух третей от общего количества. Коалиционные политсилы вместе имеют лишь 59 голосов.

63-летний Алар Карис по образованию биолог (молекулярная генетика), ранее был государственным контролером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета, а с октября 2017 года возглавляет Национальный музей Эстонии. 

Карис никогда не входил ни в одну политическую партию, что считается его преимуществом.

Читайте также о том, почему Керсти Кальюлайд была самым популярным кандидатом, однако не была переизбрана: Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Эстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Эстония
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Премьер Эстонии: Украина должна выполнить критерии на 100% для начала переговоров
Эстония разорвет договор с РФ по сохранению культурных ценностей
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: