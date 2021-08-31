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Парламент Эстонии избрал нового президента

Вторник, 31 августа 2021, 14:48
Алар Карис. фото из Википедии

Парламент Эстонии со второй попытки избрал Алара Кариса на пост президента Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За кандидатуру Алара Кариса отдали 72 голосов при 68 необходимых. Восемь бюллетеней были не заполнены, ни один не признали недействительным.

Напомним, Карис изначально был единственным кандидатом на пост президента, выдвинутым коалиционными партиями - Партией реформ и Центристской партией.

В первом раунде голосования (из трех возможных), который состоялся 30 августа, ему не хватило пять голосов до двух третей от общего количества. Коалиционные политсилы вместе имеют лишь 59 голосов.

63-летний Алар Карис по образованию биолог (молекулярная генетика), ранее был государственным контролером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета, а с октября 2017 года возглавляет Национальный музей Эстонии. 

Карис никогда не входил ни в одну политическую партию, что считается его преимуществом.

Читайте также о том, почему Керсти Кальюлайд была самым популярным кандидатом, однако не была переизбрана: Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание.

Темы: Эстония
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