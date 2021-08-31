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У Києві спіймали високопосадовця на хабарі у мільйон гривень

Вівторок, 31 серпня 2021, 15:38
Фото прокуратури

Члена правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" викрили на вимаганні 1 мільйона гривень та одержанні 500 тисяч гривень хабаря за відчуження санаторію профспілок.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Член правління – заступник голови правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" висунув вимогу представнику приватного товариства про передачу 1 мільйона гривень за прийняття позитивного рішення щодо відчуження нерухомого майна "Укрпрофоздоровниці" наглядовою радою підприємства та укладення договору купівлі-продажу санаторію, розташованого на березі Дніпродзержинського водосховища на Дніпропетровщині, що перебуває у його віданні". 

Деталі: Правоохоронці задокументували передачу посадовцю першої частини неправомірної вигоди у сумі 200 тисяч гривень. 

 
фото прокуратури 

31 серпня під час передачі ще 300 тисяч гривень члена правління затримали. 

 
фото прокуратури 

Наразі слідчі дії тривають. За місцем роботи посадовця проходять обшуки. 

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Українська правда
Теми: прокуратура


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