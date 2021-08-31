В Киеве поймали чиновника на взятке в миллион гривен
Члена правления ЧАО "Укрпрофздравница" уличили в вымогательстве 1 миллиона гривен и получении 500 тысяч гривен взятки за отчуждение санатория профсоюзов.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно: "Член правления – заместитель председателя правления ЧАО "Укрпрофздравница" потребовал от представителя частного общества передать 1 миллион гривен за принятие положительного решения по отчуждению недвижимого имущества "Укрпрофздравницы" наблюдательным советом предприятия и заключению договора купли-продажи санатория, расположенного на берегу Днепродзержинского водохранилища в Днепропетровской области,
находящегося в его ведении".
Детали: Правоохранители задокументировали передачу чиновнику первой части неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч гривен.
31 августа во время передачи еще 300 тысяч гривен члена правления задержали.
Сейчас следственные действия продолжаются. По месту работы должностного лица проходят обыски.
Правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.