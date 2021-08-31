В Киеве поймали чиновника на взятке в миллион гривен

Члена правления ЧАО "Укрпрофздравница" уличили в вымогательстве 1 миллиона гривен и получении 500 тысяч гривен взятки за отчуждение санатория профсоюзов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Член правления – заместитель председателя правления ЧАО "Укрпрофздравница" потребовал от представителя частного общества передать 1 миллион гривен за принятие положительного решения по отчуждению недвижимого имущества "Укрпрофздравницы" наблюдательным советом предприятия и заключению договора купли-продажи санатория, расположенного на берегу Днепродзержинского водохранилища в Днепропетровской области,

находящегося в его ведении".

Детали: Правоохранители задокументировали передачу чиновнику первой части неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч гривен.

фото прокуратуры

31 августа во время передачи еще 300 тысяч гривен члена правления задержали.

Фото прокуратуры

Сейчас следственные действия продолжаются. По месту работы должностного лица проходят обыски.

Правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.