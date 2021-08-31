Голосування в окупованому Криму вдарить по легітимності всіх виборів у Держдуму - МЗС

Міністерство закордонних справ України наголошує, що вибори до російської Держдуми РФ, організовані на території тимчасово окупованих Криму і Донбасу, будуть нелегітимними.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УП

Пряма мова: "Вибори до Держдуми РФ в тимчасово окупованих Криму і Донбасі будуть нелегітимними, а їхні результати - юридично нікчемними. Ба більше, організація Росією голосування на українських тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу.

Заяви МЗС РФ про нібито провокації нашої держави розраховані на внутрішнього російського споживача. Саміт Кримської платформи чітко продемонстрував, що міжнародна спільнота солідарна з Україною в політиці невизнання спроби анексії частини української території".

Деталі: МЗС наголошує, що Україна продовжить системну роботу над притягненням Росії як держави, так і її окремих представників, до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права та українського законодавства.

Що передувало: Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив київську владу в нібито "провокаціях" напередодні виборів до Держдуми: зверненні до різних країнах з вимогою не направляти спостерігачів на голосування в Росію.