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Голосование в оккупированном Крыму ударит по легитимности всех выборов в Госдуму - МИД

Вторник, 31 августа 2021, 15:45

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что выборы в российскую Госдуму РФ, организованные на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса, будут нелегитимными.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными. Более того, организация Россией голосования на украинском временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.

Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарна с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории".

Детали: МИД подчеркивает, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.

Что предшествовало: Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил киевские власти в якобы "провокациях" накануне выборов в Госдуму: обращении к различным странах с требованием не направлять наблюдателей на голосование в Россию.

Украинская правда
Темы: РосcиявиборыоккупацияКрымДонбасс
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