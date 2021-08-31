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​​У Києві обшукують комунальне підприємство

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:17
​​У Києві обшукують комунальне підприємство
фото: Святошинська районна держадміністрація

Столичні правоохоронці проводять обшуки у приміщенні комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" у межах розслідування справи про привласнення коштів бюджету Києва.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Пряма мова: "Упродовж листопада-грудня 2020 року службовими особами КП "Київжитлоспецексплуатація" за результатами тендерних закупівель укладено ряд договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт місць загального користування (під’їздів) у житлових будинках столиці.

У подальшому, службові особи КП "Київжитлоспецексплуатація" та підрядних організацій з метою заволодіння бюджетними коштами підписали "фіктивні" акти виконаних робіт".

Деталі: Відзначається, що службовці знали, що роботи не виконані в повному обсязі.

Обшуки проводяться у межах розслідування за ч.3 ст. 191 ККУ (привласнення коштів бюджету міста, передбачених на капітальний ремонт у житлових будинках Києва).

У ході розслідування перевіряють результати роботи підрядних організацій, які перемогли в тендерній закупівлі.

Зокрема, в житлових будинках, де проводився капітальний ремонт, виявили завищення обсягів та вартості робіт.

Українська правда

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Теми: обшукиКиївмісцева влада
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