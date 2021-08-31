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В Киеве обыскивают коммунальное предприятие

Вторник, 31 августа 2021, 16:17
В Киеве обыскивают коммунальное предприятие
фото: Святошинская районная госадминистрация

Столичные правоохранители проводят обыски в помещении коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация" в рамках расследования дела о присвоении средств бюджета Киева.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Прямая речь: "В течение ноября-декабря 2020 года должностными лицами КП "Киевжилспецэксплуатация" по результатам тендерных закупок был заключен ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт мест общего пользования (подъездов) в жилых домах столицы.

В дальнейшем, должностные лица КП "Киевжилспецэксплуатация" и подрядных организаций с целью завладения бюджетными средствами подписали "фиктивные" акты выполненных работ".

Детали: Отмечается, что служащие знали, что работы не выполнены в полном объеме.

Обыски проводятся в рамках расследования по ч.3 ст. 191 УК (присвоение средств бюджета города, предусмотренных на капитальный ремонт в жилых домах Киева).

В ходе расследования проверяют результаты работы подрядных организаций, которые победили в тендерной закупке.

В частности, в жилых домах, где проводился капитальный ремонт, обнаружили завышение объемов и стоимости работ.

Украинская правда

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Темы: обыскиКиевместная власть
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