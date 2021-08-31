Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Всьо тупіковєє і тупіковєє": Лавров спробував образити українську владу

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:20
Всьо тупіковєє і тупіковєє: Лавров спробував образити українську владу
Сергій Лавров (Фото: пресслужба МЗС РФ)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з кожною новою владою Україна все більше заходить у глухий кут у вирішенні внутрішніх і зовнішніх проблем.

Джерело: Лавров на переговорах з главою МЗС Вірменії у Москві, чиї слова передає "РИА Новости"

Пряма мова: "Що стосується української кризи, там в принципі кожен режим стає "всьо тупіковєє і тупіковєє". Я ж навіть не знаю, чого очікувати".

Деталі: Також Лавров несподівано заявив, що влада України раптом змінили позицію по Криму і зрозуміла, що це питання закрите. Звідки він це взяв, Лавров не уточнив.

Передісторія: Раніше Лавров заявив, що Україна зібралася "приватизувати День хрещення Русі". Він пожартував, що, "можливо, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати лише в Україні". Так він відреагував на рішення Зеленського святкувати День української державності в День хрещення України-Русі 28 липня.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таку реакцію російського колеги "дуже нервовою" і зазначив, що Зеленський своїм рішенням лише відновив історичну справедливість.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Лавров
У Білому домі відповіли Лаврову, який боїться ескалації через передачу F-16 Україні
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
Президентка Грузії: Мені пообіцяли, що весілля родичів Лаврова не відбудеться
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: