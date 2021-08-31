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"Всьо тупіковєє і тупіковєє": Лавров спробував образити українську владу

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:20
Сергій Лавров (Фото: пресслужба МЗС РФ)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з кожною новою владою Україна все більше заходить у глухий кут у вирішенні внутрішніх і зовнішніх проблем.

Джерело: Лавров на переговорах з главою МЗС Вірменії у Москві, чиї слова передає "РИА Новости"

Пряма мова: "Що стосується української кризи, там в принципі кожен режим стає "всьо тупіковєє і тупіковєє". Я ж навіть не знаю, чого очікувати".

Деталі: Також Лавров несподівано заявив, що влада України раптом змінили позицію по Криму і зрозуміла, що це питання закрите. Звідки він це взяв, Лавров не уточнив.

Передісторія: Раніше Лавров заявив, що Україна зібралася "приватизувати День хрещення Русі". Він пожартував, що, "можливо, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати лише в Україні". Так він відреагував на рішення Зеленського святкувати День української державності в День хрещення України-Русі 28 липня.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таку реакцію російського колеги "дуже нервовою" і зазначив, що Зеленський своїм рішенням лише відновив історичну справедливість.

Теми: ЛавровРосіяУкраїна


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