"Всьо тупіковєє і тупіковєє": Лавров спробував образити українську владу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з кожною новою владою Україна все більше заходить у глухий кут у вирішенні внутрішніх і зовнішніх проблем.

Джерело: Лавров на переговорах з главою МЗС Вірменії у Москві, чиї слова передає "РИА Новости"

Пряма мова: "Що стосується української кризи, там в принципі кожен режим стає "всьо тупіковєє і тупіковєє". Я ж навіть не знаю, чого очікувати".

Деталі: Також Лавров несподівано заявив, що влада України раптом змінили позицію по Криму і зрозуміла, що це питання закрите. Звідки він це взяв, Лавров не уточнив.

Передісторія: Раніше Лавров заявив, що Україна зібралася "приватизувати День хрещення Русі". Він пожартував, що, "можливо, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати лише в Україні". Так він відреагував на рішення Зеленського святкувати День української державності в День хрещення України-Русі 28 липня.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таку реакцію російського колеги "дуже нервовою" і зазначив, що Зеленський своїм рішенням лише відновив історичну справедливість.